Киевский фуникулер закрыли на месяц на техосмотр

Столичный фуникулер не будет работать месяц - с 22 июля по 23 августа - в связи с ежегодным техническим осмотром.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в Facebook.

"С сегодняшнего дня и до 23 августа фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр. Нам необходимо провести плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей", - говорится в сообщении.

Также планируют обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи.

Напомним:

В прошлом году киевский фуникулер был закрыт с 17 июля по 23 августа в связи с регламентными работами.

Экономическая правда