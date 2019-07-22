Киевский фуникулер закрыли на месяц на техосмотр
Понедельник, 22 июля 2019, 10:15
Столичный фуникулер не будет работать месяц - с 22 июля по 23 августа - в связи с ежегодным техническим осмотром.
Об этом сообщает КП "Киевпастранс" в Facebook.
"С сегодняшнего дня и до 23 августа фуникулер закрыт на ежегодный технический осмотр. Нам необходимо провести плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей", - говорится в сообщении.
Также планируют обновить и заменить настилы пола и потолка, средства связи.
Напомним:
В прошлом году киевский фуникулер был закрыт с 17 июля по 23 августа в связи с регламентными работами.
Экономическая правда
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