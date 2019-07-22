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Переговоры с МВФ возобновятся в сентябре - Герус

Понедельник, 22 июля 2019, 09:15

Переговоры о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом возобновятся в сентябре.

Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает Интерфакс-Украина.  

"Переговоры о новом сотрудничестве с МВФ возобновятся в сентябре. ... Будут разные вопросы и предложения, что-то будем предлагать мы со своей стороны, что мы хотим выполнить, сделать, что хотим вписать в Меморандум, что-то будут предлагать они. На что-то мы будем соглашаться, на что-то будем не соглашаться, будет переговорный процесс", - заявил Герус.

При этом Герус выразил желание, чтобы вопрос цены на газ для населения был "более мягко" отражен в Меморандуме, потому что это "уже вопрос не просто экономический, это вопрос политический".

"Думаю, мы это увидели в ходе этих выборов", - указал он.

Также Герус выразил ожидание, что в сентябре может быть "новая программа, и мы могли осенью этого года получить новый транш МВФ". По его словам, для этого с украинской стороны "должна быть инициатива по антикоррупционным реформам". 

"Чтобы мы сами это писали, чтобы нас не нужно было заставлять это делать, мы сами взяли на себя обязательство это сделать и быстро это сделали", - отметил представитель президента Украины. 

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Напомним: 

Ранее Герус заявлял, что миссия МВФ может прибыть в Украину в августе.

Миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства. В то же время эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

Украинская правда

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