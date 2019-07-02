США могут расширить перечень продуктов из ЕС для обложения пошлинами

США рассматривают возможность введения дополнительных пошлин на европейские товары на сумму 4 миллиарда долларов в ответ на якобы незаконные, с точки зрения Вашингтона, субсидии ЕС для авиационной отрасли, в частности европейского авиапроизводителя Airbus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Решение Вашингтона зависит от результатов оценки субсидий ЕС со стороны ВТО. Торговое представительство США заявляет, что ущерб для США от европейских субсидий составляют 11 млрд долларов ежегодно.

Офис представительства объявил в понедельник, что новые пошлины могут задеть еще 89 подкатегорий товаров, в частности сыры, оливки и кофе.

США ожидают решения ВТО этим летом. Торговое представительство США (USTR) заявляло, что планирует в августе провести общественные слушания по предложенным дополнительных пошлин.

Напомним, в июне прошлого года США ввели новые повышенные пошлины на сталь и алюминий для ЕС.

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Европейская правда