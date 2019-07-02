Новости 2 июля: новые валютные ослабления, автобусный рейс МАУ, заблокированные деньги экс-главы "Нафтогаза"

О новых валютных ослаблениях. Национальный банк отменил ряд административных ограничений, которые создавали неудобства украинским компаниям, иностранным инвесторам и дипломатическим представительствам.

О новой договоренности G20. Лидеры стран G20 обязались не предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупционных преступлениях.

Об автобусном рейсе МАУ. Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" запустила первую комбинированную перевозку пассажиров автобус+авиа, соединив Винницу с киевским аэропортом "Борисполь".

О заблокированных деньгах экс-главы "Нафтогаза". Федеральная прокуратура в Берне (Швейцария) расследует дело по подозрению в отмывании денег "в связи с вероятной растратой средств государственного украинского энергоконцерна "Нафтогаз".

О блокировании реформы энергорынка Коломойским. Окружной админсуд Киева по иску "Никопольского завода ферросплавов" приостановил действие постановлений, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

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