ЕБРР выделит 20 миллионов евро на строительство солнечной электростанции в Чигирине

Европейский банк реконструкции и развития выделит норвежской компании Scatec Solar в лице "Скатек Солар АСА" кредит на сумму 19,7 миллионов евро на строительство в Чигирине (Черкасская область) солнечной электростанции мощностью 55,4 МВт.

Об этом сообщили в пресс-службе ЕБРР, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме этого, 10 миллионов евро кредита выделит Шведский фонд и 5 млн евро - Северная экологическая финансовая корпорация.

Отмечается, что ЕБРР финансирует строительство в рамках утвержденной в июле 2018 года программы финансирования альтернативной энергетики в Украине USELF III общим объемом 250 миллионов евро. При этом, кредитные средства покроют 70% общих затрат на проект.

"Ожидается, что новую СЭС введут в эксплуатацию в 2020 году, она обеспечит сокращение выбросов CO2 на более чем 36 тысяч тонн в год. Это уже четвертый проект "Скатек Солар" в Украине. Из предыдущих проектов компании ЕБРР также поддержал строительство СЭС мощностью 47 МВт в Николаеве и СЭС на 30 МВт в Каменце", - говорится в сообщении.

Кроме них, сейчас "Скатек Солар" вместе с китайской корпорацией PowerChina Guizhou Engineering Co. Ltd. строит в Украине солнечную электростанцию ​​"Прогрессовка" (Николаевская область) мощностью 148 МВт. Общая стоимость проекта - 124 миллиона евро.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет устанавливать "зеленый" тариф новым домашним солнечным электростанциям, панели которых расположены не на крышах домов, с 1 января 2020 года.

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".