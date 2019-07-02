Морские порты в 2018 году сгенерировали 2% ВВП Украины

Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, в 2018 году составлял не менее 1,7 миллиарда долларов, или 2% ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов со ссылкой на Госстат.

"Такой показатель достигнуто благодаря деятельности около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47 тысяч работников", - заявили в АМПУ.

По данным Госстата, в морских портах обрабатывается более 37% (38 млрд долларов в 2018 году) общего объема международной торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного экспорта.

"Основная номенклатура внешней торговли - экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы", - говорится в сообщении.

Суммарно экспорт товаров и услуг из Украины за 2018 год вырос на 8,9% - до 57 млрд долларов. В то же вреся импорт увеличился на 15,3%, до 63 млрд долларов.

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