"Укртрансгаз" передал функцию технической эксплуатации ГТС дочерней компании

АО "Укртрансгаз" с 1 июля 2019 года передало функцию технической эксплуатации газотранспортной системы Украины (ГТС) своей дочерней компании - ООО "Оператор ГТС Украины".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это последовательный шаг в реализации проекта по подготовке к юридическому и операционному отделению функции транспортировки газа от добычи и продажи газа - анбандлинга. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита газа по территории Украины", - заявили в "Укртрансгазе".

В компании напоминают, что ООО "Оператор ГТС Украины" будет работать как отдельная юридическая структура в ее подчинении до 31 декабря 2019 года - срока окончания текущего договора на транзит природного газа с ПАО "Газпром".

За это время оператор должен получить все необходимые лицензии и пройти предварительную сертификацию со стороны НКРЕКП с последующим подтверждением Секретариатом Энергетического Сообщества.

С 1 января 2020 года "Оператор ГТС Украины" выйдет из состава группы "Нафтогаз" и будет передан в управление уполномоченной Кабмином организации.

"В ООО "Оператор ГТС Украины" до конца августа будет переведено около 10 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в эксплуатации ГТС - в том числе планировании, подготовке и проведении учета технического обслуживания сетей и объектов газотранспортной системы, а также сборе данных о параметрах ее функционирования.

При этом ряд функций до окончания текущего контракта с ПАО "Газпром" 31 декабря 2019 года остается в составе АО "Укртрансгаз" - коммерческая деятельность, диспетчеризация, закупки, что требуется текущей лицензией. Эти функции будут переданы 1 января 2020 года после получения лицензии от НКРЭКУ", - говорится в сообщении.

В течение второго полугодия 2019 года должно состояться окончательное разделение бизнес-процессов и ИТ-систем между "Оператором ГТС Украины", "Оператором газохранилищ Украины" и сервисными подразделениями АО "Укртрансгаз".

Напоминаем:

Компании ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" создали в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 - вне группы "Нафтогаз".

Экономическая правда