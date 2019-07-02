Харьковского IT-шника оштрафовали на 3,7 миллиона за работу с ФОПами

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры направили в суд уголовное производство по подозрению руководителя местной компании в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщилы в пресс-службе ДФС.

"Было установлено, что руководитель предприятия, предоставляющего услуги в области IT, в период с 2014 по 2017 документально оформил ряд операций по приобретению программного обеспечения в физических лиц-предпринимателей, Которые одновременно являются работниками предприятия, вследствие чего умышленно уклонился от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесенные государству убытки на сумму свыше 3,7 млн грн были возмещены в полном объеме. Теперь суд рассмотрит вопрос об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.

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Напоминаем:

Министерство социальной политики предлагает запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу.

Предлагается дополнить Кодекс законов о труде новой статьей - "Признаки наличия трудовых отношений".

В статье будут прописаны 7 критериев, указывающих на трудовые отношения между двумя лицами.

Наличия одновременно любых трех из указанных критериев будет достаточно, чтобы отношения признали трудовыми, а работодатель заплатил за каждого неоформленного сотрудника штраф в 30 минимальных заработных плат (более 125 тысяч грн по состоянию на февраль 2019 года).

IT-индустрия выступает против изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП.

Чиновники Минсоцполитики утверждают: цель изменений в Кодекс законов о труде, которым правительство хочет "прикрыть" схему с трудоустройством ФЛП - легализация трудовых отношений.

Экономическая правда