В правительстве опровергли наличие проекта решения по морскому участку "Дельфин"

Заседания межведомственной комиссии по заключению СРП на участок "Дельфин" в акватории Чёрного моря не было.

Об этом изданию "Нефтерынок" сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

"Заседание Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения СРП по определению победителей конкурса на участок "Дельфин" не проводилось, соответственно, официальных выводов в КМУ Министерство не направляло", - отметили в Минэнергоугля.

18 июля "Экономическая правда" опубликовала текст, который был проектом предложений межведомственной комиссии для утверждения Кабмином победителей конкурса.

Проект решения, который опубликовала ЭП, предоставил источник, приближенный к членам Межведомственной комиссии.

По его словам, это базовый проект документа, который должен был быть рассмотрен комиссией.

Из документа следовало, что в финал отбора вышли две компании с одинаковым количеством баллов, а именно Trident Black Sea и Сaspian Drilling Company.

Напомним:

Ранее журналисты выяснили, что право разрабатывать и добывать углеводороды на одном из крупнейших газоносных участков в Черном море "Дельфин" может получить американская компания с сомнительной репутацией.

Frontera Resources имеет сомнительные проекты в Молдове и Грузии, а ее финансовый отчет за часть 2017 и 2018 свидетельствует о том, что компания является убыточной.

Участники рынка заявили, что власть искусственно ограничивает претендентов на добычу газа на участке морском шельфе.

Как сообщалось, конкурс был начат 12 апреля, срок подачи заявок был уменьшен правительством до 60 дней, поэтому его срок истек 12 июня.

11 июня глава АП призвал продолжить конкурс по заключению соглашений о разделе продукции для участка "Дельфин" на шельфе Черного моря минимум до 120 дней.