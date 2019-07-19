МИД: Запуск "Северного потока-2" откладывается более чем на полугода
Российский "Газпром" не успеет вовремя построить газопровод "Северный поток-2", существует вероятность того, что газопровод не будет запущен и через полгода после запланированной даты запуска.
Об этом в интервью "Зеркалу недели" заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.
"Северный поток-2" не будет работать с 1 января 2020 года, как они этого хотели. Даже не факт, что это произойдет 1 июля следующего года. Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение", - подчеркнула она.
"Другой момент - европейское законодательство: усиление рыночных отношений в рамках европейского газового рынка означает, что "Северный поток" не будет работать так, как они его себе построили финансово и организационно", - добавила Зеркаль.
Заместитель главы МИД также заявила, что "не относится к "Северному потоку-2" как к чему-то роковому".
"Выхожу из того, что на "Северный поток" уже распространяется законодательство ЕС, и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются. А если им что-то невыгодно, то они часто бросают такую идею", - объяснила она.
Напомним:
Ранее Энергетическое агентство Дании попросило у оператора проекта газопровода "Северный поток-2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода, на юг от острова Борнхольм.
В Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", признали, что эти действия Дании способны отсрочить завершение проекта.
В Дании говорят, что анализ экологического воздействия маршруту проекта газопровода "Северный поток-2" может длиться несколько месяцев.
Тем временем Nord Stream 2 перенесла ожидаемые сроки завершения проекта на вторую половину 2020 года.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua