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СБУ разоблачила схему присвоения имущество в исторической части Киева

Пятница, 19 июля 2019, 15:04

Сотрудники Службы безопасности разоблачили масштабный механизм присвоения в Киеве коммунального имущества, которое преимущественно находится в историческом центре города, в интересах боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Группа лиц с использованием реквизитов Брянковского городского суда Луганской области, который находится на временно оккупированной территории, подделала ряд судебных решений, на основании которых осуществлялась незаконная перерегистрация коммунального имущества в украинской столице", - говорится в сообщении.

В дальнейшем незаконно отчужденную недвижимость, которая преимущественно находится в историческом центре города, реализовывали аффилированным коммерческим компаниям, учредителями которых были организаторы схемы, отметили в СБУ.

Сейчас организатору схемы объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УКУ.

Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов дела.

На незаконно отчужденное имущество в рамках уголовного производства обещают наложить аресты, чтобы потом иметь возможность вернуть его в коммунальную собственность.

Напомним, что в марте-2019 в Киеве разоблачили группу финансовых брокеров, которые обманули граждан на 70 миллионов гривень.

Украинская правда

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СБУ недвижимость Киев

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