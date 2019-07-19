Рынок земли: что предлагают партии перед выборами

Все партии, кроме "Батькивщины", поддерживают открытие рынка сельскохозяйственных земель, но модели этого открытия и сроки внедрения реформы в каждой партии свои.

Об этом говорится в статье ЭП.

ЭП не удалось выйти на связь с "Оппозиционные платформой "За жизнь", поэтому ее точка зрения не представлена ​​в статье.

Отмечается, что "Европейская солидарность" выступает за то, чтобы владельцы земли были защищены Земельным кадастром и минимальными ценами на землю.

"Голос" - за введение рынка с 2020 года с ограничениями на концентрацию земель в одних руках. В партии считают, что право покупать землю должны иметь только украинские граждане и юрлица с конечными бенефициарами украинцами.

В "Слуге народа" заявили, что на отмену моратория на продажу аграрных земель и открытие рынка потребуется не больше года. В партии добавили, что уже готовят необходимые законопроекты, в том числе - о защите прав государства, инвесторов и владельцев.

В то же время "Гражданская позиция" выступает за открытие рынка сразу после инвентаризации земель.

Право покупать аграрные земли, по ее мнению, должны получить только граждане Украины или предприятия, учрежденные гражданами Украины.

При этом, лица, имеющие двойное гражданство или которые не жили в Украине последние пять лет, не имеют права покупать сельскохозяйственные земли, заявляют в партии.

"Сила и честь" предлагает открыть рынок земель с 2020 года и предусмотреть предельные нормы по площади земель в собственности одного лица и возможность приоритетного выкупа государством земель, которые реализуются.

Партия также хочет запретить доступ к землям резидентам страны-агрессора.

Читайте подробнее в статье: Выборы-2019. Что партии предлагают делать с землей, налогами, тарифами и соцстандартами