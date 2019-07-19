Власти Киева предлагают "Укрпочте" альтернативные варианты для перемещения отделения в центре столицы

Департамент коммунальной собственности Киева предлагает АО "Укрпочта" альтернативные варианты для переезда отделения 01030 на улице Богдана Хмельницкого, 44.

Об этом заявили в пресс-службе Киевсовета, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что во время встреч с представителями "Укрпочты" Киевсовет предлагал разместить почтовое отделение в имеющихся свободных помещениях коммунальной собственности на правах аренды.

"При этом было подтверждено, что эти помещения должны быть аналогичной площади, расположенные возле улицы Б.Хмельницкого, 44, а в случае необходимости ремонта, он будет осуществлен за счет балансодержателя.

В частности, было предложено помещение по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 26-28/55г, ул. Владимирская, 51а", - говорится в сообщении.

В Киевсовете добавляют, что по результатам осмотра предложенных помещений представитель "Укрпочты" не высказал согласия или отказа от предложенных вариантов.

"Сейчас с учетом необходимости обеспечения жителей района почтовыми услугами с максимальным территориальным удобством работа по решению вопроса поиска подходящего помещения АО "Укрпочта" продолжается", - заявили в пресс-службе.

Напомним:

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что компания будет судиться за сохранение отделения, но "ищет план "Б". Он подчеркнул, что компании будет очень нелегко найти аналогичное помещение в центре Киева.

Ранее Киевсовет решил передать арендуемое помещение в аренду Хозяйственному суду Киева со снижением платы более чем вдвое, из-за чего город рискует недополучить около 770 тысяч гривень