BMW возглавит новый гендиректор, который начинал со стажера

Производственный директор германского автомобилестроительного концерта BMW Оливер Ципсе назначен новым главным исполняющим директором компании.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Сообщается, что Ципсе приступит к исполнению обязанностей с 16 августа, сменив на посту Харальда Крюгера, возглавляющего BMW с 2015 года.

Ранее Крюгер объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру на новый четырехлетний срок на посту CEO.

Ципсе пришел в BMW стажером в 1991 году, проработал инженером до 1994 года, а затем занимал различные руководящие должности в Германии и других странах - в частности, управлял заводом по производству автомобилей марки Mini в Великобритании. Входит в совет директоров BMW с 2015 года.

Как сообщалось в мае-2019, BMW сократил чистую прибыль в первом квартале на 75% из-за масштабного списания, связанного с расследованием в ЕС.

Напомним, что комиссия ЕС исследует, сотрудничают ли ведущие немецкие автопроизводители с целью ограничить конкуренцию в разработке и внедрении технологий сокращения выбросов выхлопных газов.

Экономическая правда