Мининфраструктуры объявило конкурс по строительству терминала в "Борисполе"

Министерство инфраструктуры объявило конкурс по выбору компании для государственно-частного партнерства для реконструкции существующего и создание нового грузового терминала в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве.

Об этом говорится на сайте министерства.

Также в рамках партнерства предполагается обеспечение обслуживания почты и грузов (оформление перевозочной документации, обработка багажа и грузов, их погрузка/разгрузка с воздушного судна при условии соблюдения требований авиабезопасности с использованием существующего и созданного терминалов.

Срок осуществления государственно-частного партнерства - не более 25 лет.

Срок подачи заявки на участие в конкурсе - 31 календарный день после публикации объявления. Срок проведения конкурса - 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" планирует в 2019 году начать работы по реконструкции имеющегося грузового терминала, а также согласовать технико-экономическое обоснование строительства нового терминала во второй летной зоне.

Детальнее про конкурс читайте на сайте министерства.

Напомним:

В мае 2019 года Правительственный комитет одобрил Концепцию развития международного аэропорта "Борисполь" до 2045 года.

В рамках этой концепции планируются инвестиции в объеме 3,4 миллиарда евро и увеличение пассажиропотока до 54 млн пассажиров в год.

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Экономическая правда