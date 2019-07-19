Банки увеличили портфель ОВГЗ на 16,18 миллиарда – НБУ

Портфель облигаций внутреннего государственного займа украинских банков 19 июля возрос на 16,181 миллиарда гривень (на 4,9%) - до 345,32 миллиарда гривень, нерезидентов – на 2,062 миллиарда гривень, до 69,124 миллиарда.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно его данным, объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,971 млрд грн (на 4%) - до 25,27 млрд грн, физлиц - на 0,56 млрд грн (на 6,4%) – до 9,312 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ вырос на 19,773 млрд грн (на 2,6%) - до 786,113 млрд грн.

Напомним:

11 июня сообщалось, что украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда, а нерезиденты – увеличили на 0,76 миллиарда.

14 июня НБУ разрешил иностранным компаниям брать кредиты в гривне для покупки ОВГЗ.

16 июля Минфин продал ОВГЗ на 33,3 миллиарда.