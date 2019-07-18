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Зеленский призвал иностранных бизнесменов инвестировать в Украине

Четверг, 18 июля 2019, 15:48
 

Президент Владимир Зеленский обратился на английском языке к иностранным бизнесменам и призвал их инвестировать в Украине.

Видеообращение президент опубликовал 18 июля в Facebook.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую", - говорится в заметке под видео президента.

"Я приглашаю Вас, инвесторы со всего мира, присоединиться к этой возможности (стать инвестором в Украине - ред.) и получить невероятное возвращение своих инвестиций", - говорит Зеленский.

По его словам, успех иностранных инвесторов в Украине, это и успех Украины. Он приглашает иностранцев в "страну свободы - Украинe".

"Мы докажем вам, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами", - заверил Заленский.

Напомним:

В июне Зеленский поочередно встречался с "представителями крупного бизнеса" и анонсировал, что соберет их вместе, чтобы предложить инвестировать в Донбасс.

Украинская правда

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Зеленский инвестиции бизнес

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