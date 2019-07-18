Доноры готовы вернуть инвестиции в таможенную инфраструктуру Украины - Нефьодов

Большинство доноров готовы перезапустить приостановленные ранее программы международной помощи для таможни.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов на встрече с представителями компаний-членов Европейской Бизнес Ассоциации 18 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Большинство доноров готовы перезапустить программы международной помощи для таможни, которые были остановлены по многим объективным причинами два-три года назад", – сказал Нефьодов.

Он уточнил, что средства могут быть использованы как инвестиции в таможенную инфраструктуру, IT-систему, а также обучения сотрудников.

Как сообщалось, в прошлом году ЕС свернул программу помощи Украине, в рамках которого предусмотрено 29 млн евро на модернизацию пунктов пропуска на границе Украины с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей.

Напомним, ранее Нефьодов заявил, что количество таможен должно быть сокращено с нынешних 26 до пяти-шести.