Судья, остановившая лицензию SkyUp, отозвала заявление об отставке

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии авиакомпании SkyUp, отозвала свое заявление об отставке.

Об этом стало известно 18 июля на заседании Высшего совета правосудия, сообщают "Схемы".

Ранее Литвиненко подала заявление после того, как Государственное бюро расследований начало в отношении нее уголовное производство.

"Во время заседания ВСП 18 июля, где должен был рассматриваться вопрос об отставке судьи Литвиненко, выяснилось, что она забрала свое заявление еще 15 июля", - говорится в сообщении.

"В соответствии с регламентом Высшего совета правосудия, принято решение об оставлении без рассмотрения заявления об увольнении судьи", - заявил член ВСП Виктор Матвийчук.

Напомним:

24 мая судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp, но не запретила компании перевозить пассажиров до разрешения спора по существу.

Журналисты хотели обратиться к ней за комментарием, но застать ее на рабочем месте не смогли: в суде сказали, что она в отпуске.

В исковом заявлении от имени Оксаны Пасенко на SkyUp говорилось, что она приобрела билеты на 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны) рейсом SkyUp, а 16 мая ей сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за отсутствия самолетов.

Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов об авиакомпании в сети значились в заявлении в качестве причины отказа от поездки.

Барышевский суд на этом основании принял решение о приостановлении лицензии частному украинскому авиаперевозчику.

В свою очередь, в авиакомпании в ответ на запрос "Схем" сообщили, что задержки в рейсах в тот день действительно были, но не на три дня, а максимум – на 4 часа, и не из Жулян, а из Борисполя. Вылетов в SkyUp Airlines из аэропорта "Киев" в мае вообще не было.

Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы её иска по SkyUp.

Кроме того, в день, когда Оксана Пасенко заявила полиции, что не подавала иск к SkyUp, якобы от ее имени поступило заявление на имя нардепа Александра Дубинина с просьбой посодействовать в обеспечении исполнения решения суда.

Документ датирован 18 июня, уже 19 июня из приемной Дубинина прислали депутатское обращение в Министерство инфраструктуры о запрете SkyUp летать.

Этот депутат – многолетний менеджер предприятий группы "Приват", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому, который также владеет компанией "Международные авиалинии Украины".

Дубинин в комментарии "Схемам" предложил Пасенко просто опровергнуть обращение к нему и никак не прояснил свои отношения с Коломойским.

А Коломойский заявил, что Дубинин "не является к нему аффилированным лицом".

Вскоре Государственное бюро расследований начало в отношении судьи Литвиненко уголовное производство.