Иностранцы увеличили украинский портфель ОВГЗ на 2,17 миллиарда
Портфель облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов 18 июля возрос на 2,17 миллиарда гривень (на 3,34%) - до 67,062 миллиарда гривень.
Об этом со ссылкой на Нацбанк сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что в целом портфель ОВГЗ увеличился на 2,805 млрд грн (на 0,37%) - до 766,340 млрд грн.
Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка и банков Украины остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,765 млрд грн (на 3,25%) - до 24,298 млрд грн, физлиц - сократился на 0,130 млрд грн (на 1,46%) – до 8,752 млрд грн.
Напомним:
11 июня сообщалось, что украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда, а нерезиденты – увеличили на 0,76 миллиарда.
14 июня НБУ разрешил иностранным компаниям брать кредиты в гривне для покупки ОВГЗ.
16 июля Минфин продал ОВГЗ на 33,3 миллиарда.
Экономическая правда
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