Иностранцы увеличили украинский портфель ОВГЗ на 2,17 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов 18 июля возрос на 2,17 миллиарда гривень (на 3,34%) - до 67,062 миллиарда гривень.

Об этом со ссылкой на Нацбанк сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в целом портфель ОВГЗ увеличился на 2,805 млрд грн (на 0,37%) - до 766,340 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка и банков Украины остался без изменений, юрлиц - увеличился на 0,765 млрд грн (на 3,25%) - до 24,298 млрд грн, физлиц - сократился на 0,130 млрд грн (на 1,46%) – до 8,752 млрд грн.

Напомним:

11 июня сообщалось, что украинские банки сократили портфель ОВГЗ на 1,57 миллиарда, а нерезиденты – увеличили на 0,76 миллиарда.

14 июня НБУ разрешил иностранным компаниям брать кредиты в гривне для покупки ОВГЗ.

16 июля Минфин продал ОВГЗ на 33,3 миллиарда.

Экономическая правда