Зеленский хочет, чтобы Ахметов инвестировал медицину и инфраструктуру Донбасса

Президент Владимир Зеленский встречался с олигархом Ринатом Ахметовым и рассказал ему о его финансовые обязательства перед Украиной, а именно: инвестициях в медицину и инфраструктуру Донбасса.

Об этом говорится в видео на YouTube-канале "Зе! Президент".

"Встретились с Ахметовым, поставили условие, что мы отменим Роттердам+, и мы его отменили. И что на каждого олигарха будет большая мощная финансовая нагрузка. Он купил 200 скорых для детских больниц. И будем презентовать ему инвестиционный документ, чтобы он вкладывался, хотя он об этом еще не знает, чтобы он вкладывал большие деньги в медицину. И будет вкладывать он деньги в инфраструктуру Донбасса", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что это "нормальный формат работы с олигархами".

"Они должны много денег инвестировать в Украину, денег, которые они разными путями заработали, но на которых нет криминала. Потому что если есть криминал, то будем сажать", - подчеркнул президент.

Также глава государства рассказал, что "будут новые правила".

"Все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают", - резюмировал Зеленский.

Напомним:

В июне Зеленский поочередно встречался с "представителями крупного бизнеса" и анонсировал, что соберет их вместе, чтобы предложить инвестировать в Донбасс.

По его словам, с Ахметовым президент договорился об отмене формулы "Роттердам +" и что олигарх будет вкладывать деньги в медицину и дороги.

5 июля скорые и санитарный транспорт повышенной проходимости, которые приобрел Фонд Рината Ахметова, передали в областные центры и регионы.