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Выбирая пылесос для дома, потребители зачастую ориентируются на цену, мощность или дизайн.

Но, только познав на собственном опыте всю суть профессиональной уборки, начинаешь понимать, какого результата вам на самом деле хотелось все это время.

На рынке уборочной техники компания Керхер позиционирует себя профессионалами клининга, и не безосновательно, ведь очень часто компании выбирают именно их технику.

А вот для некоммерческого пользователя тоже существует много линеек продуктов, одну из которых мы хотели бы рассмотреть в этой статье, а именно – хозяйственные пылесосы Kärcher (WD).

Новые бытовые хозяйственные пылесосы Kärcher (WD) используются для уборки как сухого (в том числе и крупного), так и влажного мусора.

Всего в линейке представлено пять устройств с разным уровнем мощности и комплектации.

Что же такого примечательного в этой серии?

Во-первых, сила всасывания мусора у этих приборов на 20% больше, чем у предыдущих моделей, а достигается эта разница за счет нескольких компонентов: энергоэффективных электродвигателей, принципиально новой конструкции насадок для пола и шлангов, аэродинамической оптимизации аппаратов и оптимального уплотнения всех мест соединения.

Так что, пылесос собирает больше мусора за меньшее количество времени, при этом он еще и более экономно расходует электроэнергию, ведь фактическая мощность этой линейки меньше, чем у предыдущих моделей.

Во-вторых, в моделях от WD4 и выше появляется инновационная технология фильтр-кассеты, которая упрощает процедуру замены фильтра, а также делает ее быстрее.

Если же вы не в восторге от процесса ручной очистки (хоть фирма и убеждает нас, что теперь это максимально быстро происходит), то обратите внимание на модели WD 5 и WD 6 – в них вообще достаточно нажать на кнопку фильтра и все произойдет без вашего участия. А также без контакта с грязью и пылью.

Еще один аргумент "за" - это многофункциональность аппарата. Керхер предлагает огромное количество насадок, шлангов и систем фильтрации к приборам серии WD.

Вы сможете использовать хозяйственные пылесосы Kärcher и в гараже, и на даче, и возле дома, и при работе с электроинструментами.

Преимущества хозяйственных пылесосов Керхер неоспоримы, да и репутация фирмы говорит сама за себя.

Так почему бы не упростить себе жизнь и не доверить уборку тем, кто в ней на самом деле профи?