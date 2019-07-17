Кабмин назначил трех новых членов наблюдательного совета Приватбанка
Кабинет министров утвердил в наблюдательный совет Приватбанка Себастьяна Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш и Романа Сульжика.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что независимые члены наблюдательного совета начнут фактическое выполнение полномочий с 30 июля 2019 года.
В Шьонайх-Каролата более 30 лет опыта работы в коммерческих банках, из которых около 20 лет - на руководящих должностях в Германии, Австрии и Польши.
"Себастиан получил свою экспертизу в Deutsche Bank, возглавлял региональные кооперативные банки в Германии и Польше. Имеет успешный опыт трансформации бизнес-моделей банков", - говорится в сообщении.
В Томаш - большой опыт работы в украинских и международных банках, а также в международных финансовых организациях.
"Обладает глубоким пониманием украинского рынка, а также знаниями лучших международных практик с акцентом на аудит, оперативную эффективность, управление рисками и ИТ", - отметили в Минфине.
У Сульжика - значительный опыт работы в финансовой сфере в Украине, СНГ и США, а также глубокое понимание IT технологий.
"Опыт Романа включает экспертизу в финансах и информационных технологиях: он соучредитель стартапа, который ориентирован на внедрение передовых технологий Blockchain в реальном секторе", - сообщает пресс-служба.
Напомним:
19 июня трое иностранцев, участвовавших в конкурсе на работу в наблюдательном совете ПриватБанка, отказались от работы в набсовете Приватбанка из-за "неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования". Однако, как сообщалось, на самом деле причина может быть другой.
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Экономическая правда
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