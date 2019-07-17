Азербайджанский оператор мобильной связи планирует купить Vodafone Ukraine - источники

Крупнейший азербайджанский оператор мобильной связи Azercell может стать сестринской компанией украинского Vodafone Ukraine (ВФ Украина).

Об этом со ссылкой на трех независимых источников, знающих о переговорах, сообщает ЛИГА.net.

На данный момент собеседники редакции озвучивают следующую информацию: due diligence (проверка активов – ред.) ВФ Украина завершен, сделан binding offer (связывающая оферта).

"Я слышал, в августе тут должен быть новый топ-менеджер, и покупатель - да, они (Azercell - ред.). Но в ВФ все спокойно, насколько я знаю, и никто чемоданы не пакует", - рассказывает еще один собеседник, близкий к турецкому телеком-холдингу Turkcell.

Пресс-секретарь ВФ Украина Виктория Павловская 16 июля сказала, что в компании не комментируют этот вопрос.

Источникам также не известна сумма, которую предложили азербайджанцы за ВФ Украина. Один из них слышал цифру 700 млн долл.

"По нынешнему курсу это 18,2 млрд грн. Если учесть, что OIBDA украинской компании в прошлом году составила 6,9 млрд грн, то ее могут купить с мультипликатором 2,6 по OIBDA", - говорится в сообщении.

Vodafone Ukraine обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году составила 1,8 млрд грн, доход - 12,8 млрд грн. Она входит в группу МТС (через два промежуточных юрлица – люксембургскую Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландскую Preludium B.V.), в которой мажоритарным акционером является бизнесмен Владимир Евтушенков.

Azercell Telecom основан в 1996 году. С абонентской базой более 4,5 млн оператор лидирует на рынке мобильной связи Азербайджана с долей 49%. Чистая прибыль Azercell по итогам прошлого года составила около 100 млн манатов (примерно 58,7 млн долл), доход 421 млн манатов (примерно 247 млн долл).

Azercell называют крупнейшим налогоплательщиком Азербайджана нефтяного сектора. В прошлом 51,3% акций компании Azertel, единственного акционера Azercell, принадлежали холдингу Fintur, которым владеют Telia и Turkcell. В марте 2018 года Fintur продал азербайджанской госкомпании Azintelecom свою долю за 222 млн евро.

Напомним, в конце мая 2019 года стало известно о покупке компанией Vodafone ахметовского оператора фиксированной связи Vega.