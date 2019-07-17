Мининфраструктуры призвало авиакомпании предоставлять услуги на украинском языке

Министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился к украинским авиакомпаниям с просьбой предоставлять услуги по перевозке пассажиров на государственном языке, а при необходимости дублировать их на английский.

Об этом Омелян написал на своей странице в Facebook.

"Во исполнение Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, обратился к украинским авиакомпаниям с просьбой неукоснительно соблюдать украинское законодательства во внутреннем и международном пассажирском сообщениях", - написал министр.

Он подчеркнул, что только в случае международного транспортного сообщения объявления могут дублироваться на официальном языке страны, сообщение с которой осуществляет соответствующее транспортное средство.

Он также напомнил, что авиационное сообщение с Россией прекращено в 2015 году.

"Соответствующие поручения были также предоставлены государственным органам и предприятиям в сфере ответственности Министерства инфраструктуры", - написал Омелян.

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявил о быстром росте украинской авиационной отрасли, и подчеркнул, что следующим большим задачей в области инфраструктуры является реформирование "Укрзализныци".

Экономическая правда