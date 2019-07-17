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Глава МВФ подала в отставку

Среда, 17 июля 2019, 10:30

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что подала в отставку.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте Фонда.

"Я встретилась с Исполнительным советом и подтвердила свою отставку с поста директора-распорядителя МВФ 12 сентября 2019 года. Теперь, когда мою кандидатуру выдвинули на должность главы Европейского Центробанка, и это отнимет много времени, я приняла это решение в интересах Фонда", — заявила Лагард.

Глава МВФ добавила, что не буду исполнять обязанности по работе вплоть до самого ухода с Фонда.

Напомним:

3 июля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард была номинирована на пост президента Европейского центрального банка.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, напомнил, что МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов.

Украинская правда

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МВФ

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