Twitter обновил сайт: пользователям придется привыкать к нововведениям

Twitter презентовал обновленный сайт – с новыми функциями и персонализированным интерфейсом, который будет привычным для пользователей смартфонов, однако заставит привыкать всех остальных, так как "почти ничто не находится в том же месте, что и раньше".

Об этом сообщается на сайте Twitter.

"Представляем новый Twitter.com - обновленный веб-сайт, который работает быстрее, проще в навигации и более персонализирован. Сайт имеет обновленный внешний вид, который больше соответствует Twitter, который вы видите на других устройствах, упрощая доступ к некоторым вашим любимым функциям и предоставляя больше возможностей для создания собственных", - говорится в сообщении соцсети.

Также в Twitter отметили, что протестировали все аспекты, чтобы убедиться, что у пользователей все отображается корректно.

Как отметили в компании, на обновленном сайте появится: большее видео и персонализированного контента; легкий доступ к избранным функциям (закладки, списки и Ваш профиль разместятся на боковой панели навигации); возможность отправлять и просматривать сообщения в одном окне; и быстро переключаться между учетными записями, не выходя из них; а также больше тем и цветовых решений для оформления профиля.

Как отмечает издание Mashable, компания начала тестировать новый сайт еще год назад. При этом у некоторых пользователей уже была возможность протестировать его, в то время как для остальных пользователей ресурс станет доступен уже в ближайшие дни.

Отмечается, что новый дизайн будет привычным для тех, кто пользуется Twitter со смартфона - дополнительные функции нового сайта делают twitter.com намного более похожим на приложение Twitter.

Всем остальным пользователям придется привыкать к новому сайту, так как "почти ничто не находится в том же месте, что и раньше", отмечает издание.

"Основная навигация сайта теперь находится в левой части страницы, где вы можете перемещаться между временной шкалой, уведомлениями и прямыми сообщениями. Раздел трендов переместился в правом столбце, вкладки Моменты больше не существует", - говорится в сообщении.

При этом возможности редактировать сообщения, как и ранее, - нет.

Напомним:

В прошлом году Twitter пообещал вернуть хронологическую ленту.

Позже в том же году в Twitter заявили, что хотят убрать кнопку "нравится".

Как сообщалось летом 2019 года, компании Facebook, Twitter и Google совместно с крупными рекламными агентствами создадут набор протоколов для защиты пользователей в сети – таким образом они будут бороться с сомнительным контентом.

Экономическая правда