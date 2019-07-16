Сколько стоит обставить жилье техникой

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Покупка жилья – полдела, его еще надо обставить. В компании MOYO подсчитали, во сколько обойдется закупка комплекта новой бытовой техники и электроники. Так, минимальный бюджет составит $1000, тогда как обстановка в люкс-варианте потянет почти на $30 000.

Эксперты MOYO составили четыре набора бытовой техники и электроники:

бюджетный – самые доступные полнофункциональные и полноразмерные модели;

средний – идеальное соотношение цены и возможностей;

премиум – техника и электроника с расширенными возможностями;

люкс – самые дорогие и продвинутые модели, официально продающиеся в Украине.

В бюджетном варианте стоимость минимального комплекта техники, требуемого для комфортной жизни, составила 25 743 грн. За эти деньги можно приобрести: холодильник, газовую плиту, вытяжку, микроволновку, электрочайник, стиральную машину, пылесос, утюг и 32-дюймовый телевизор.



Средний комплект обойдется уже в 93 778 грн. В этом варианте вместо газовой плиты включены варочная поверхность и духовой шкаф, а вместо простого пылесоса - моющий. Кроме того, цена включает в себя дополнительную технику в виде: кондиционера, музыкального центра, посудомоечной машины, мультиварки и электрогриля.

Премиальный набор будет стоить 331 841 грн. В эту цену входят уже два кондиционера, дополнительный робот-пылесос, три телевизора и блендер. Тем, кто предпочитает самое дорогое из доступного на рынке, обстановка жилья обойдется в 775 704 грн. В эту цену включена дополнительная акустическая система и третий кондиционер.

О компании:

MOYO — сеть розничных магазинов техники и электроники. Первый магазин MOYO начал работу в 2009 году, а сегодня сеть насчитывает уже 45 торговых точек, расположенных в 26 городах по всей Украине. В магазинах MOYO и на сайте moyo.ua покупателю предлагает широкий ассортимент техники и электроники, крупная и мелкая бытовая техника, детские товары, электротранспорт и многое другое. MOYO — одна из немногих сетей, торгующая исключительно официальной техникой с полным соблюдением украинского законодательства, а также предлагающая покупателям уникальный сервис и услуги.

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