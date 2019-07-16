Абромавичус считает, что приватизация оборонных заводов преждевременна

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что заводы госконцерна нужно корпоратизировать, но о приватизации говорить преждевременно.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Корпоратизацию, конечно, нужно делать, но мы не говорим о приватизации. Я считаю, что это настолько преждевременно, что даже не стоит об этом сейчас дискутировать", - подчеркнул Абрамавичус.

По его словам, это позволит компаниям госконцерна избавиться от вмешательства политиков в их хозяйственную деятельность, сделать реальную оценку имущества и стать более понятным субъектом для привлечения внешнего финансирования.

"Это также поможет прозрачно реализовать то имущество, которое не используется - оно сейчас ржавеет и гниет. А продав его, можно реинвестировать деньги в развитие. Это открывает множество возможностей вести нормальную бизнес-деятельность, в том числе создавать наблюдательные советы", - отметил он.

Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" добавил, что никто не знает, сколько в госконцерна на балансе старых складов, непрофильных активов, оружия и боеприпасов, и "все по чуть-чуть растаскивается".

"Нужно проводить инвентаризацию. Выяснять, что не нужно, потом от этого прозрачно избавляться и реинвестировать обратно в компанию", - сказал он.

Напомним:

Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП.

11 июля экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс возглавилнаблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".

Обновленный состав наблюдательного совета назвал приоритетом для концерна проведения международного аудита. Ожидается, что он продлится до 9 месяцев.