Абромавичус считает, что приватизация оборонных заводов преждевременна
Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что заводы госконцерна нужно корпоратизировать, но о приватизации говорить преждевременно.
Об этом он сказал в интервью LIGA.net.
"Корпоратизацию, конечно, нужно делать, но мы не говорим о приватизации. Я считаю, что это настолько преждевременно, что даже не стоит об этом сейчас дискутировать", - подчеркнул Абрамавичус.
По его словам, это позволит компаниям госконцерна избавиться от вмешательства политиков в их хозяйственную деятельность, сделать реальную оценку имущества и стать более понятным субъектом для привлечения внешнего финансирования.
"Это также поможет прозрачно реализовать то имущество, которое не используется - оно сейчас ржавеет и гниет. А продав его, можно реинвестировать деньги в развитие. Это открывает множество возможностей вести нормальную бизнес-деятельность, в том числе создавать наблюдательные советы", - отметил он.
Глава наблюдательного совета "Укроборонпрома" добавил, что никто не знает, сколько в госконцерна на балансе старых складов, непрофильных активов, оружия и боеприпасов, и "все по чуть-чуть растаскивается".
"Нужно проводить инвентаризацию. Выяснять, что не нужно, потом от этого прозрачно избавляться и реинвестировать обратно в компанию", - сказал он.
Напомним:
Абромавичус заявил, что главными проблемами госконцерна является имиджевая, коррупция внутри компании и проблемы за пределами УОП.
11 июля экс-министр экономического развития Айварас Абромавичюс возглавилнаблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром".
Обновленный состав наблюдательного совета назвал приоритетом для концерна проведения международного аудита. Ожидается, что он продлится до 9 месяцев.
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