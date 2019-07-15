Футбольный бизнес растет быстрее, чем европейская экономика - отчет

Третий год подряд стоимость 32 наиболее выдающихся клубов Европы растет на 9%, в то же время индекс STOXX Europe 50 Index показывает снижение стоимости компаний из различных секторов на основных европейских фондовых биржах на -13%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка стоимости футбольных клубов: европейская элита-2019", которое провела группа футбольного бенчмаркинга KPMG (KPMG's Football Benchmark).

Отмечается, что анализировалась последняя опубликованная финансовая отчетность 38 европейских футбольных клубов.

В отчете не учитываются бизнессовые и спортивные результаты, достигнутые каждым из клубов в футбольном сезоне 2018/19 годов.

Отчет учитывает пять показателей, характеризующих футбольный клуб: доходность, популярность, спортивный потенциал, права трансляции и наличие собственного стадиона.

"Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" являются единственными клубами, чья стоимость превысила отметку в 3 млрд евро. Топ-8 клубов, к которым недавно присоединились "Челси" и "Ливерпуль", могут похвастаться стоимостью, превышающей 2 млрд евро", - свидетельствуют результаты исследования.

Также подчеркивается, что два финалиста Лиги чемпионов - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - продемонстрировали выдающиеся финансовые результаты в прошлом сезоне.

"Ливерпуль" за годовыми темпами роста стоимости клуба (33%) уступает в рейтинге только миланскому "Интеру" (41%), на третьем месте расположился "Тоттенхэм" (31%).

"Преобразование крупнейших клубов в компании сектора медиа и развлечений, сопровождающееся глобальным распространением бренда, также помогает генерировать более стабильные и предсказуемые денежные потоки, а следовательно, обеспечивает лучшие гарантии инвесторам и финансовым учреждениям.

Неудивительно, что такой выдающийся рост подогревает дебаты относительно трансформации структуры европейских клубных соревнований. Но заинтересованные стороны при этом не обязательно имеют такие же интересы и скорее занимают противоречивые позиции, что потенциально делает принятие решений в будущем еще более сложным", - заявил Андреа Сартори, председатель Глобальной спортивной практики KPMG и автор серии отчетов по оценке стоимости футбольных клубов.

27 из 32 клубов в рейтинге - представители топ-5 (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

При этом, английская Премьер-лига доминирует в списке - она ​​представлена ​​девятью клубами, которые занимают 43% общей совокупной стоимости.

Италия и Испания представлены шестью клубами каждая. Но из-за выдающихся результатов "Реала" и "Барселоны" совокупная стоимость шести клубов Лиги почти вдвое выше совокупной стоимости шести итальянских клубов.

"С учетом эволюции Топ-32 за 3 года, наиболее высокие общие темпы роста стоимости (+ 150%) продемонстрировал "Олимпик Лион", за которым расположился "Тоттенхэм Хотспур" (+ 110%).

С другой стороны, "Барселона" является единственным клубом, который входит в текущий рейтинг, стоимость которого уменьшилась (-3%) за прошедшие три года, что анализировались", - пишут авторы исследования.

Экономическая правда