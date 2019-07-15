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Экспресс в "Борисполь" перевез уже полмиллиона пассажиров

Понедельник, 15 июля 2019, 15:50

Kyiv Boryspil Express, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", перевез уже 500 тысяч пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Динамика популярности экспресса существенно увеличилась в сезон летних отпусков.

Если в декабре прошлого года - на старте проекта - экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100. В планах Укрзализныци - дальнейшее развитие экспресса, в частности, открытие остановки на станции Выдубичи и увеличение подвижного состава на маршруте", - говорится в сообщении.

Напомним:

Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.

31 мая Кравцов сообщил, что на Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express.

О планах соединить Kyiv Boryspil Express с метро сообщалось еще в декабре 2018 года.

Глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что платформа на Выдубичах для остановки Kyiv Boryspil Expess будет длиной 209 метров.

Экономическая правда

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Укрзализныця транспорт Борисполь

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