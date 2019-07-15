Экспресс в "Борисполь" перевез уже полмиллиона пассажиров
Kyiv Boryspil Express, курсирующий между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", перевез уже 500 тысяч пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Динамика популярности экспресса существенно увеличилась в сезон летних отпусков.
Если в декабре прошлого года - на старте проекта - экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100. В планах Укрзализныци - дальнейшее развитие экспресса, в частности, открытие остановки на станции Выдубичи и увеличение подвижного состава на маршруте", - говорится в сообщении.
Напомним:
Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.
31 мая Кравцов сообщил, что на Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express.
О планах соединить Kyiv Boryspil Express с метро сообщалось еще в декабре 2018 года.
Глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что платформа на Выдубичах для остановки Kyiv Boryspil Expess будет длиной 209 метров.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua