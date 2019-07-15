Регулятор оштрафовал "Укрэнерго" на 1,7 миллиона

НКРЭКУ оштрафовала НЭК "Укрэнерго" на 1,7 миллиона гривен за нарушение условий и правил осуществления деятельности по передаче электроэнергии магистральными и межгосударственными электрическими сетями.

Соответствующее решение Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере енергетики и коммунальных услуг, приняла 12 июля по итогам проведенной 26 июня проверки, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно обоснованиям к проекту решения, в поданном в НКРЭКУ доработанном отчете об оценке соответствия генерирующих мощностей "Укрэнерго" только частично учел замечания регулятора, о чем НЭК была проинформирована, но по состоянию на 26 июля не подало новую версию документа с учетом всех пожеланий комиссии.

Кроме этого, проверка установила отсутствие ряда еженедельных отчетов со стороны "Укрэнерго" и отсутствие предоставления в указанные сроки акта приема-передачи выполненных работ по настройке стандартных программных продуктов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и акта ввода в промышленную эксплуатацию Market management system.

Еще одним выявленным нарушением является отсутствие в НКРЭКУ по состоянию на 26 июня запроса "Укрэнерго" на сертификацию оператора системы передачи.

Согласно решению Нацкомиссии, "Укрэнерго" обязано до 15 июля подать должным образом заверенную копию акта ввода в эксплуатацию версии 1.0 информационной системы ММS и до 25 октября - версии 2.0, до 1 августа - предоставить комиссии доработанный с учетом ее замечаний отчет об оценке соответствии генерирующих мощностей.

Также, начиная с 15 июля, "Укрэнерго" обязано обеспечить предоставление НКРЭКУ еженедельного отчета по внедрению ММS и ежемесячного отчета о выполнении мероприятий по реорганизации оператора системы передачи и по сертификации.