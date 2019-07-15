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Армия США проведет масштабные испытания роботов

Понедельник, 15 июля 2019, 10:50
 

В 2020 году армия США проведет испытания новых боевых роботизированных машин.

Об этом пишет The Verge.

"В армии США заявили об испытаниях новых боевых роботизированных машин в следующем году", - говорится в сообщении.

В испытаниях не будут задействованы машины, предназначенные для боевых действий, однако будет проведена демонстрация технологий, которые армия может использовать в будущем.

Как отмечает издание, роботизированные машины RCV построены на платформе М113. Ими будут управлять с помощью проекта под названием Mission Enabler Technologies-Demonstrators, модернизированной боевой машиной Брэдли.

Первый этап испытаний начнется в марте 2020 года в Форт-Карсон в Колорадо и будет включать в себя пару машин MET-D и четыре RCV. 

Следующие этапы испытаний, в мае 2020 года, будут более масштабными — пехотное подразделение проведет испытания RCV в Европе.

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технології армия США

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