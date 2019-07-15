Boeing 737 MAX возобновит полеты не раньше 2020 года — СМИ

Полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые были приостановлены почти во всем мире после двух авиакатастроф, смогут возобновиться не раньше 2020 года.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщает газета, источники отметили, что авиастроительная корпорация Boeing не сумеет устранить выявленные в конструкции и программном обеспечении самолета недостатки раньше начала 2020 года.

Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы этой модели унесли 346 жизней.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. 13 марта Украина присоединилась к запрету.

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Украинская правда