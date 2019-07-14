В понедельник состоится вторая дискуссия на тему "Рынок земли в Украине"

В понедельник, 15 июля, состоится вторая панельная дискуссия на тему "Рынок земли в Украине: кто должен получить право покупать землю, и какими должны быть ограничения по концентрации земель?".

Организатором мероприятия выступает Общественная коалиция за отмену земельного моратория.

Событие пройдет в конференц-холле INVERIA, зал Open Space, ул. Владимирская, 49А.

Накануне избрания нового парламента, который может стать самым про-рыночным в вопросе создания в Украине условий для свободного оборота земель сельхозназначения, Общественная коалиция за отмену земельного моратория проводит профессиональные дискуссии относительно того, какими должны быть оптимальные условия функционирования рынка земли.

Цель обсуждений - помочь достичь общего понимания, какой именно формат будущего рынка принесет наибольшую пользу как экономике Украины в целом, так и всем слоям граждан.

В первой панельной дискуссии, которая состоялась 3 июля, участниками были рассмотрены вопросы, стоит ли на первом этапе введения рынка земли выставлять на продажу только государственные земли.

Предметом обсуждения второй панельной дискуссии будут два важных для функционирования рынка вопроса:

- Кто именно должен получить право покупать землю сг назначения в Украине? Только физические лица? Физические и юридические лица? Иностранцы?

- Какими должны быть ограничения по концентрации земель - то есть по продаже земли "в одни руки"?

В состав Общественного коалиции на отмену земельного моратория входят 52 организации, представляющие аграрный бизнес, фермерские хозяйства, финансовый сектор, правозащитные, антикоррупционные, общественные организации, независимые аналитические центры, СМИ и т.д., которые подписали Меморандум об основных принципах коалиции. Их количество постоянно растет.

Регистрация на мероприятие - по ссылке

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