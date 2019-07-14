У Зеленского говорят, что Данилюк и Абромавичус "поймут" свою люстрацию

Партия "Слуга народа" готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичюса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времен президентства Петра Порошенко.

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко в интервью Радио Свобода.

"Ну, тут "лес рубят – летят щепки"... Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал руководитель штаба.

Он отрицает, что это будет "не по-человечески" в отношении членов команды президента.

Напомним:

11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команды Владимира Зеленского.

12 июля на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта.