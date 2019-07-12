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"Укрзализныця" планирует ввести страхование грузов от хищения

Пятница, 12 июля 2019, 16:24

АО "Укрзализныця" планирует создать дополнительные механизмы для защиты грузов от хищений и оперативного возмещения потерь.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Европейской бизнес ассоциации представили вместе с компанией Colonnade концепцию страхования грузов", - рассказал директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

По его словам, предложения УЗ направлены на повышение клиентоориентированности компании и улучшения бизнеса всех участников рынка.

"Одна из страховых компаний предложила концепцию страхования грузов. Укрзализныця открыта к дискуссиям, предложениям и замечаниям по этому вопросу.

Следующим этапом, после получения предложений и консолидированной позиции ЕВА, начнем совместный сбор статистических данных и формирования стоимости предлагаемого продукта", - добавил он.

Напомним:

"Укрзализныця" планирует установить часть фитинговых платформ на пассажирские тележки, для того, чтобы включать их в состав пассажирских поездов по примеру вагонов-автомобилевозов. 

Экономическая правда

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Укрзализныця

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