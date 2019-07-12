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"Укрпошта" планирует заработать на аренде 63 миллиона

Пятница, 12 июля 2019, 15:34

В этом году на аренде имущества "Укрпошта" планирует заработать около 63 миллионов гривень.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпошты"  Игорь Смелянский во время общения с журналистами, пишет ЦТС.

"Сегодня только здание на Крещатике (центральный офис "Укрпошты") приносит 18 млн гривень. Сдаем здание Rozetka, Vodafone, сдаем актовый зал", - говорит Смелянский.

Через год в планах компании выйти на сумму в 100 млн гривень от аренды принадлежащих ей площадей.

Как сообщалось ранее, "Укрпошта" в 1 квартале 2019 года выручила более 13 млн грн от сдачи в аренду своих помещений.

Напомним, ранее Смелянский заявил, что "Укрпочта" не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать.

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Укрпочта аренда

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