"Укрпошта" планирует заработать на аренде 63 миллиона

В этом году на аренде имущества "Укрпошта" планирует заработать около 63 миллионов гривень.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский во время общения с журналистами, пишет ЦТС.

"Сегодня только здание на Крещатике (центральный офис "Укрпошты") приносит 18 млн гривень. Сдаем здание Rozetka, Vodafone, сдаем актовый зал", - говорит Смелянский.

Через год в планах компании выйти на сумму в 100 млн гривень от аренды принадлежащих ей площадей.

Как сообщалось ранее, "Укрпошта" в 1 квартале 2019 года выручила более 13 млн грн от сдачи в аренду своих помещений.

Напомним, ранее Смелянский заявил, что "Укрпочта" не видит необходимости в использовании здания Главпочтамта в Киеве и хочет его продать.