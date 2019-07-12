Отбор судей по делу Приватбанка прошел с нарушениями - "Схемы"

Отбор судей Окружного админсуда Киева для рассмотрения иска Игоря Коломойского о признании незаконной национализации Приватбанка прошел с нарушениями - из-за манипуляций со специализациями.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

По данным журналистов, при выборе того, кто будет рассматривать иск Коломойского, судей продолжили делить по специализациям (когда за каждым судьей закрепляли определенный тип дел, которые он мог слушать), хотя на тот момент специализации уже вроде бы были отменены.

"20 марта 2018 года во время повторного автораспределения по делу Коломойского против Нацбанка были исключены 36 судей. Осталось только двое судей, которые могли рассматривать иск.

Напротив фамилий исключенных судей указывалась причина - "не слушает категорию", - говорится в расследовании.

В то же время в официальном ответе аппарата Окружного админсуда говорится, что специализации в этом суде в 2018-2019 годах уже были отменены.

Работники госпредприятия "Информационные судебные системы", которые осуществляют техническое сопровождение судебных электронных баз данных и реестров, отвергли возможную ошибку с указанием специализаций при автораспределении.

По их мнению, если в отчете указаны "категории дел", то это означает, что на тот момент специализации действительно принимались во внимание в суде.

При этом, судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин не смог назвать точную дату отмены специализации.

"Надо выяснить, поднять информацию. Насколько я помню, отсутствуют специализации или с 2014-го или с 2015 года", - сказал он.

Авторы расследования также обнаружили, что в деле Коломойского было два автораспределения в 2017 и 2018 годах - с разницей в девять месяцев.

"Причем, в обоих случаях была одна и та же специализация, а именно: "государственное регулирование рынков финансовых услуг, в том числе". Но количество судей, которые подпадали под эту категорию - сузилось", - подчеркивают они.

"Среди других способов определить судью в обход автораспределения - массовое заболевание, отпуска или учебы, ограничение количества судей в одной специализации, ошибочное определение категорий дел", - отмечают журналисты.

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Напомним:

18 апреля Окружной админсуд Киева, изучая дело почти 2 года, признал незаконной национализацию Приватбанка по иску Коломойского к НБУ, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

19 апреля стало известно, что суд также отменил решение НБУ от 13 декабря 2016 года, которым определен перечень связанных с банком физических и юридических лиц.

20 апреля Печерский суд Киева принял решение о разрыве договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка на сумму в 9,2 млрд грн, полученным до его национализации.

НБУ на основании личного поручительства Коломойского также подал иск в Женевский суд, требуя вернуть долги.

13 мая Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу НБУ на признание незаконным его распоряжение о проверке Приватбанка.

21 мая Приватбанк подал иск против Коломойского, с которым тесно ассоциируют сегодняшнего президента Владимира Зеленского.

24 мая НБУ обжаловал решение суда о незаконности национализации Приватбанка.

Среди ответчиков есть также три гражданина США, живущих в Майами, и 19анонимных компаний.