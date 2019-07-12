SkyUp предлагает пассажирам задержанного почти на двое суток рейса по 100 долларов

SkyUp предложил пассажирам рейса PQ 748 Барселона-Харьков от 19 июня, задержанного почти на двое суток, компенсацию в размере 100 долларов на пассажира вместо 400 евро, которые им полагаются согласно европейским правилам перевозок.

О предложенном размере компенсации говорится в рассылке авиаперевозчика, передает avianews.

При этом использовать деньги путешественники смогут только для оформления последующих перелетов SkyUp.

Согласно регуляции Евросоюза №261/2004, обязательной для всех авиакомпаний ЕС, а также иностранных авиаперевозчиков при выполнении рейсов из стран ЕС, в случае отмены рейса менее чем за 14 дней до вылета пассажиры могут рассчитывать на компенсацию от 250 до 600 евро. Цена компенсации зависимости от дальности рейса.

Одновременно с этим практика европейских судов приравнивает задержку от 3-х часов с прибытием в конечную точку маршрута к отмене рейса.

Авиаперевозчик может не платить компенсацию в результате форс-мажора, если задержка связана с обстоятельствами, которые находятся вне его контроля, например, плохими погодными условиями или забастовкой персонала.

В письме SkyUp причиной длительной задержки рейса названа неисправность системы внутренней связи между кабиной пилотов и бортпроводников, при которой выполнение полета невозможно согласно правилам Boeing.

"Мы направили все усилия на устранение неисправности. Решение проблемы затянулось, так как это сложный процесс. Систему пришлось собирать заново. Одну часть для нее везли из Амстердама, другая прибыла из Украины", — говорится в письме SkyUp.

В 2015 году Европейский суд вынес решение о том, что авиакомпании не могут списывать на форс-мажор технические неполадки самолетов, отказывая на этом основании в выплате компенсаций пассажирам при отмене или длительной задержке рейса.

Согласно толкованию суда (Judgment in Case C-257/14 Corina van der Lans v Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV ), техническую поломку действительно можно трактовать как форс-мажор, но в случаях, не присущих нормальному осуществлению деятельности авиаперевозчика и находящихся вне контроля авиакомпании.

Например, это может быть выявление скрытого производственного дефекта, влияющего на безопасность полета, или повреждение самолета актами саботажа или терроризма.

В то же время, по мнению суда, поскольку эксплуатация самолета неизбежно приводит к техническим проблемам, авиаперевозчики сталкиваются с этим во время своей деятельности. В связи с этим поломки, выявленные во время технического обслуживания или возникшие в случае отсутствия такого обслуживания, не могут быть причислены к форс-мажору.

Таким образом, учитывая протяженность рейса, согласно европейским правилам пассажиры SkyUp рейса PQ 748 имеют право на получение компенсации 400 евро, а не 100 долларов, как предложил авиаперевозчик, отмечает источник.

Напомним:

Ранее рейс PQ 672 Катания – Киев авиакомпании SkyUp не смог вовремя вылететь из-за технических неполадок.

Еще раньше SkyUp объявил о задержке восьми рейсов.

Экономическая правда