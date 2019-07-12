Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
12 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,83 - 25,86 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,73 - 25,75 гривни;
Евро - 28,99 - 29,01 гривни;
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,75 - 26,03 гривни. Евро покупают по 28,87 гривни, продают по 29,40 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,92 - 25,97 гривни, евро - 29,11 - 29,19 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 12 июля на уровне 25,80 гривни.
11 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,80 - 25,83 гривни за доллар.
11 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,83 - 25,86 гривни за доллар.
Экономическая правда
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