Фонд гарантирования досрочно погасил перед Минфином еще 2,6 миллиарда долга

Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил очередной вексель на сумму 2,6 миллиарда гривен и полностью рассчитался по первому кредитному договору с Министерством финансов на общую сумму 10,12 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Остаток долговых обязательств в виде векселей составляет 49,44 млрд грн. Как отмечается в сообщении, по этой задолженности в будущем нужно будет уплатить более 67,44 млрд грн процентных расходов.

"За счет четырех досрочных погашений Фонд сократил расходы на уплату процентов по векселям на 12,34 млрд грн. Однако, сумма общих будущих расходов по долговым обязательствам Фонда является слишком большой, в первую очередь, за счет процентных расходов, которые значительно превышают сумму самого кредита", – отметила директор финансового департамента Фонда Елена Нужненко.

"Поэтому, как первоочередную стратегическую задачу, Фонд для себя определил вопросы реструктуризации задолженности по процентам по кредитам Министерства финансов. Фонд планирует при содействии Всемирного банка и ЕБРР привлечь к реализации этой задачи экспертов высшей квалификации", – добавила глава департамента.

По данным Фонда, на сегодняшний день погашены более 40 млрд грн кредитных обязательств: 20,15 млрд грн – погашение кредитов НБУ, 10,12 млрд грн – погашение кредитов Министерства финансов, около 11 млрд грн – уплаченные проценты, из них 5,53 млрд грн направлено в бюджет как проценты по векселям Фонда.

При этом долг перед НБУ погашен полностью.

Экономическая правда