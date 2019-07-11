Франция ввела специальный налог для технологических гигантов

Французский парламент утвердил новый налог с доходов технологических гигантов, таких как Google и Facebook.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По новому законодательству компании обязаны будут платить 3% с доходов, полученных на территории страны.

Налогом будет облагаться любая технологическая компания с доходом более 750 млн евро, из которых не менее 25 млн евро генерируются во Франции.

Франция утверждает, что эти фирмы в настоящее время используют глобальные налоговые лазейки. Технические гиганты могут разместить свою штаб-квартиру в странах с низкими налогами, где они декларируют большую часть своей прибыли, тем самым сводя к минимуму свои налоговые выплаты.

Новый налог будет применяться ретроспективно с начала 2019 года, и ожидается, что в этом году он принесет французской казне около 200 млн евро, затем еще 650 млн евро в 2020 году.

Предполагается, что под новый налог попадут около 30 крупных компаний, включая Google, Amazon, Facebook и Apple, а также Meetic, Airbnb, Instagram и French Criteo.

Европейская правда