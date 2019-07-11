Экономике Турции предсказали судьбу Венесуэлы

Президент Реджеп Тайип Эрдоган рискует подтолкнуть экономику Турции к коллапсу, похожему на те, что наблюдались в Латинской Америке при популистских режимах.

Об этом говорится в прогнозе Ashmore Group, передает Bloomberg.

"Отличаясь большей диверсификацией экономики, чем зависимая от нефти Венесуэла, Турция сейчас тем не менее идет по очень похожему пути ошибок в экономической политике, которые могут привести к краху", - говорит компания, специализирующаяся на развивающихся рынках и управляющая активами на 85 миллиардов долларов.

Контроль над капиталом, национализация и другие меры, призванные помешать частному сектору защитить свою собственность в условиях ухудшения макроэкономической ситуации, являются "логическими" следующими шагами, которые предпримет Турция, написал по электронной почте главный аналитик Ashmore Ян Ден.

Его комментарии были сделаны после того, как Эрдоган взбудоражил рынки, отправив в отставку председателя центробанка Мурата Четинкаю.

"Проблема в том, что поворот обратно к хорошей экономической политике вначале имеет очень высокие политические издержки. Чем дольше он откладывает это, тем выше цена, вот почему политики, которые идут по неортодоксальному пути, редко меняют тактику и почти всегда это заканчивается кризисом", - сказал Ден.

Турецкие чиновники неоднократно отрицали какие-либо планы введения контроля над капиталом и говорили, что будут придерживаться принципов свободного рынка.