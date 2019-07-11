Фонд гарантирования завершил ликвидацию "ИнтерКредитБанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "ИнтерКредитБанк" в связи с завершением его ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда на своем сайте.

Отмечается, что 10 июля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре.

"Согласно ч.7 ст.26 Закона Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "ИнтерКредитБанк" завершены", - сказано в сообщении.

Напомним:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "ИнтерКредитБанк" еще 2015 году.

Как сообщалось, в июне-2019 Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка "Киев".

В мае-2019 Фонд завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Реал Банк".

Экономическая правда