Фонд гарантирования завершил ликвидацию "ИнтерКредитБанка"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает выплаты вкладчикам ПАО "ИнтерКредитБанк" в связи с завершением его ликвидации.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда на своем сайте.
Отмечается, что 10 июля поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре.
"Согласно ч.7 ст.26 Закона Фонд завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в ЕГР записи о ликвидации банка как юридического лица. Таким образом, выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "ИнтерКредитБанк" завершены", - сказано в сообщении.
Напомним:
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "ИнтерКредитБанк" еще 2015 году.
Как сообщалось, в июне-2019 Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка "Киев".
В мае-2019 Фонд завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Реал Банк".
Экономическая правда
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