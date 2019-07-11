Участники рынка такси объединились для создания нового законодательства
Чтобы вывести рынок такси из тени и сделать сервис более качественным для пассажиров, была разработана концепция нового законодательного регулирования этого рынка в Украине.
Об этом сообщил один из игроков рынка, сервис такси Bolt.
Отмечается, что 11 июля Bolt вместе с другими участниками рынка презентовали в Американской Торговой Палате концепцию нового законодательного регулирования рынка такси, а также подписали соответствующий меморандум относительно объединения усилий в ее внедрении.
Одна из причин создания концепции - это необходимость вывести из тени перевозчиков, большинство из которых сейчас находится в тени.
"По статистике, годовой объем рынка перевозок в Украине составляет 40 млрд гривень. Таким образом, бюджет Украины недополучает значительное количество средств", - объяснили игроки рынка.
Создание нового законодательного регулирования позволит вывести из тени рынок, изменить устаревшее законодательство и внедрить удобный механизм для водителей, который позволит быстро и удобно оформить разрешение на перевозку.
В частности, новый закон предлагает: отменить лицензирование для внутренних перевозок пассажиров на такси и на заказ, а также обязательную регистрацию водителей как ФЛП и потребность иметь сертифицированный таксометр, как и потребность подавать дополнительную отчетность.
Вместо этого водителям предлагается: оформить разрешение автомобильного индивидуального перевозчика, который можно приобрести на любой период, даже на месяц.
"Оплата за разрешение и является уплатой налогов, кроме нее никаких дополнительных сборов взиматься не будет. Обязательным является также страхование жизни и здоровья пассажиров", - пояснили участники рынка.
Такая модель, считают игроки рынка, будет выгодна и для водителей, и для государства, и для пассажиров.
Водители получают простые и понятные правила доступа и деятельности на рынке.
Государство также заинтересовано в новой модели, поскольку это позволит вывести из тени рынок и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.
Пассажиры получат более высокое качество услуг, ведь конкуренция на рынке такси вырастет.
Напомним:
Месячный оборот рынка такси в крупных городах Украины достигает сотен миллионов гривен.
При этом доход водителя службы такси в Киеве может достигать 80 000 гривен в месяц.
Читайте больше в публикации: Такси Bolt в Украине: как заработать 80000 в месяц, куда идут деньги и какой средний чек.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua