Участники рынка такси объединились для создания нового законодательства

Чтобы вывести рынок такси из тени и сделать сервис более качественным для пассажиров, была разработана концепция нового законодательного регулирования этого рынка в Украине.

Об этом сообщил один из игроков рынка, сервис такси Bolt.

Отмечается, что 11 июля Bolt вместе с другими участниками рынка презентовали в Американской Торговой Палате концепцию нового законодательного регулирования рынка такси, а также подписали соответствующий меморандум относительно объединения усилий в ее внедрении.

Одна из причин создания концепции - это необходимость вывести из тени перевозчиков, большинство из которых сейчас находится в тени.

"По статистике, годовой объем рынка перевозок в Украине составляет 40 млрд гривень. Таким образом, бюджет Украины недополучает значительное количество средств", - объяснили игроки рынка.

Создание нового законодательного регулирования позволит вывести из тени рынок, изменить устаревшее законодательство и внедрить удобный механизм для водителей, который позволит быстро и удобно оформить разрешение на перевозку.

В частности, новый закон предлагает: отменить лицензирование для внутренних перевозок пассажиров на такси и на заказ, а также обязательную регистрацию водителей как ФЛП и потребность иметь сертифицированный таксометр, как и потребность подавать дополнительную отчетность.

Вместо этого водителям предлагается: оформить разрешение автомобильного индивидуального перевозчика, который можно приобрести на любой период, даже на месяц.

"Оплата за разрешение и является уплатой налогов, кроме нее никаких дополнительных сборов взиматься не будет. Обязательным является также страхование жизни и здоровья пассажиров", - пояснили участники рынка.

Такая модель, считают игроки рынка, будет выгодна и для водителей, и для государства, и для пассажиров.

Водители получают простые и понятные правила доступа и деятельности на рынке.

Государство также заинтересовано в новой модели, поскольку это позволит вывести из тени рынок и обеспечить дополнительные поступления в бюджет.

Пассажиры получат более высокое качество услуг, ведь конкуренция на рынке такси вырастет.

Напомним:

Месячный оборот рынка такси в крупных городах Украины достигает сотен миллионов гривен.

При этом доход водителя службы такси в Киеве может достигать 80 000 гривен в месяц.

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Экономическая правда