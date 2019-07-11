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Бизнес отреагировал на новое валютное ослабление от НБУ

Четверг, 11 июля 2019, 09:20

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации положительно отмечают и приветствуют отмену лимита на репатриацию дивидендов.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

По мнению членов бизнес-ассоциации, новое валютное ослабление позволит выплатить иностранным инвесторам и владельцам дивиденды и будет способствовать улучшению инвестиционного имиджа Украины.

Бизнес-сообщество на протяжении длительного времени подчеркивало необходимость принятия этого важного для бизнеса решения, в частности, в части выполнения Дорожной карты валютной либерализации.

"Надеемся на дальнейшее ослабление валютных ограничений и обеспечение свободного движения капитала", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

С 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничен лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.

В мае НБУ повысил лимит на выведение дивидендов из Украины с 7 до 12 миллионов евро в месяц.

Ранее Национальный банк отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке.

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Экономическая правда

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бизнес валюта НБУ

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