Бизнес отреагировал на новое валютное ослабление от НБУ
Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации положительно отмечают и приветствуют отмену лимита на репатриацию дивидендов.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.
По мнению членов бизнес-ассоциации, новое валютное ослабление позволит выплатить иностранным инвесторам и владельцам дивиденды и будет способствовать улучшению инвестиционного имиджа Украины.
Бизнес-сообщество на протяжении длительного времени подчеркивало необходимость принятия этого важного для бизнеса решения, в частности, в части выполнения Дорожной карты валютной либерализации.
"Надеемся на дальнейшее ослабление валютных ограничений и обеспечение свободного движения капитала", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
С 10 июля 2019 года бизнес с иностранным капиталом больше не ограничен лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро в месяц для одного юридического лица.
В мае НБУ повысил лимит на выведение дивидендов из Украины с 7 до 12 миллионов евро в месяц.
Ранее Национальный банк отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке.
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Экономическая правда
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