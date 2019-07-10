Пассажирам в ЕС отказали в праве на двойное возмещение стоимости авиабилета

Пассажиры, которые имеют право требовать у организатора пакетного тура возмещения стоимости авиабилетов, не могут требовать возмещения от авиаперевозчика.

Как сообщает "Европейская правда", такое решения 10 июля принял Суд ЕС в Люксембурге.

Решение суда ЕС касалось иска трех пассажиров, которые 19 марта 2015 года забронировали обратные рейсы между Эльде (Нидерланды) и Корфу (Греция) через туристическое агентство Hellas Travel в Нидерландах.

Эти рейсы были частью туристического пакета Hellas Travel. Полеты должна была выполнять греческая авиакомпания Aegean Airlines.

Однако за несколько дней до согласованной даты вылета Hellas Travel сообщила трем путешественникам, что их рейс отменен. Aegean Airlines решила прекратить полеты на Корфу и обратно, поскольку не было возможности получить цену, ранее согласованную с Hellas Travel.

3 августа 2016 года Hellas Travel была объявлена ​​несостоятельной и не возместила пассажирам стоимость их авиабилетов.

Они подали в окружной суд на севере Нидерландов, который обязал Aegean Airlines выплатить им компенсацию. В то же время суд не вынес решения по их заявлению о возмещении стоимости авиабилетов.

Своим решением в среду Суд ЕС указал, что само существование права на возмещение является достаточным для того, чтобы исключить возможность для пассажира, рейс которого является частью пакетного тура, иметь возможность требовать возмещения стоимости билета от авиаперевозчика.

Суд постановил, что существование совокупного права на возмещение могло бы привести к неоправданной чрезмерной компенсации пассажирам в ущерб авиаперевозчику. Это правило действует и тогда, когда организатор тура не в состоянии возместить стоимость билета, и не предпринял никаких мер для гарантии такого возмещения.

Европейская правда