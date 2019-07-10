Сеть виномаркетов "Поляна" закрылась

В Украине закрылась сеть виномаркетов "Поляна", эксперты считают, что причина тому – слишком быстрое развитие, неудачный формат и высокая конкуренция на рынке.

Об этом рассказали НВ Бизнес три источника: два директора торговых сетей и руководитель компании, которая занимается дистрибуцией алкогольных напитков.

"Последний магазин, который находился на ул. Глубочицкой в Киеве, был закрыт чуть более месяца назад", — рассказал руководитель компании-дистрибутора.

Номера телефонов, указанные на сайте сети "Поляна", не отвечают, а помещение центрального офиса и магазина на ул. Обсерваторной, 12-А сейчас сдается в аренду за 300 тыс. грн в месяц.

Первый магазин сети Поляна открылся в 2009 году, через два года после появления магазина GoodWine, вспоминает совладелец GoodWine Дмитрий Крымский. "Дистрибуторам казалось, что достаточно открыть специализированный винный магазин и он сразу станет успешным", — признает Крымский.

Тогда "Поляна" принадлежала компании "Марком", которая была официальным дистрибутором коньяка Hennessy и около 70% поставляемых в Украину вин Нового света. "Марком" принадлежала предпринимателю Илье Гринбергу.

Проект очень динамично развивала компания "Поляна Украина Групп": в 2013 году сеть управляла 35 магазинами не только в Киеве, но и в городах-миллионниках.

"Сеть планировала развиваться по франчайзингу. Требования к бизнесменам, которые хотели открывать магазины под ТМ "Поляна", были очень жесткими. Поэтому компания заключила всего один-два договора на развитие под ее брендом", — рассказал глава директората Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос.

Помимо "Поляны", Гринберг развивал сеть магазинов по продаже элитных продуктов питания, владел столичным рестораном Lavinia.

Однако после 2014 года у бизнесмена начались проблемы. В этот период закрылись сети магазинов и ресторан, затем "Марком" потерял право на эксклюзивную дистрибуцию Hennessy. Из розничных сетей осталась только "Поляна", а сам Гринберг неоднократно подчеркивал, что уже не имеет отношения к этой сети.

Сейчас Гринберг действительно не значится среди владельцев сети. Компания "Поляна Украина Групп", по данным Единого реестра юридических лиц, принадлежит Сергею Токареву и британской компании "Мидоу Холдинг Энд Ресонсез Эл Пи".

"Поляну" возглавляет Юрий Серебров, который ранее работал директором "Маркома".

Эксперты отмечают, что "Поляна" допустила несколько ошибок.

"У сети была очень быстрая экспансия, при которой сложно контролировать бизнес. В каждом магазине нужен сильный управляющий, но найти их сложно. Сеть росла в количестве, но продажи, насколько мне известно, не увеличивались. Это была очень нестабильная модель", — говорит Крымский.

Кривонос считает, что "Поляна" не попала в формат, который пользовался самым высоким спросом.

"Они не дотягивали до площади и ассортимента GoodWine и в то же время были больше, чем популярный сейчас OkWine", — рассказывает он.

"Поляна" делала ставку на собственный импорт, редко работала с поставщиками на стороне, что отражалось на ассортименте компании. В этой ситуации очень сложно бороться с конкурентами — другими сетями по продаже алкогольных напитков и супермаркетами по продаже продуктов питания, некоторые из которых самостоятельно завозят алкоголь.

По словам директора сети OkWine Ирины Дейнеги, "конкуренция на рынке очень жесткая и сейчас необходимо постоянно работать с покупателями через социальные сети, предлагать новинки, проводить акции".

Напомним, ранее собственник GoodWine рассказывал, что и богатые, не очень публичные и публичные люди, покупают контрабанду.