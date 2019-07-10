Boeing теряет лидерство по числу поставок самолетов

Европейский авиакосмический концерн Airbus SA по итогам текущего года может обойти американского конкурента Boeing Сo. по числу поставок самолетов.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Boeing третий месяц подряд после двух авиакатастроф не сообщает о новых заказах.

Как следует из отчета самой компании, поставки Boeing 737 сократились во втором квартале 2019 года более чем вдвое по сравнению с первым.

При этом, поставки Airbus за первую половину 2019 года выросли почти на треть (на 28%).

Компания поставила 389 самолетов по сравнению с 303 самолетами за аналогичный период годом ранее и может поставить рекордное количество лайнеров по итогам всего 2019 года.

Между тем Boeing за первые шесть месяцев текущего года сократил поставки на 37% - до 239 самолетов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 378 самолетов, сообщали в компании.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

18 июня Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона во Франции.

27 июня у самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему.